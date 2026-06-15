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إيران: واشنطن ستسمح لنا بالوصول إلى أموالنا المجمدة بموجب الاتفاق

كتب : وكالات

04:59 م 15/06/2026

إسماعيل بقائي

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة ستلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة بموجب مذكرة التفاهم المرتقبة بين البلدين.

أزمة ثقة بين أمريكا وإيران

ورغم التوصل إلى إطار عمل يهدف إلى إنهاء الحرب، أكد بقائي أن إيران لا تزال تنظر إلى الولايات المتحدة بدرجة كبيرة من عدم الثقة، مشيراً إلى أن هذه المشاعر تستند إلى ما وصفه بتاريخ طويل من الأخطاء والسياسات الأمريكية تجاه بلاده.

وقال المتحدث الإيراني إن انعدام الثقة العميق تجاه واشنطن يعود إلى ممارسات متراكمة من جانب الإدارات الأمريكية المتعاقبة، مضيفاً أن الولايات المتحدة ما زال أمامها طريق طويل قبل أن تتمكن من استعادة ثقة الشعب الإيراني.

خطوة نحو إنهاء الحرب

واعتبر بقائي أن مذكرة التفاهم الحالية لا تمثل نهاية الخلافات بين الطرفين، بل تشكل خطوة أولى في مسار أوسع يهدف إلى خفض التوترات وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتفاق المرتقب يجب النظر إليه باعتباره بداية لمسار سياسي جديد، وليس حلاً نهائياً لجميع الملفات العالقة، مؤكداً أن بناء الثقة بين طهران وواشنطن سيحتاج إلى خطوات إضافية وإجراءات عملية خلال المرحلة المقبلة.

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