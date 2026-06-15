ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، محلًا لبيع عصير القصب لحيازته مواد كيماوية محظورة يشتبه في أن تكون ثاني أكسيد التيتانيوم وألوان صناعية غير مصرح باستخدامها.

أوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه جرى توجيه حملة على الأسواق في شرق المحافظة في إطار تشديد الرقابة على محلات العصائر لضمان سلامة المواطنين.

ضبط مواد كيماوية وألوان محظورة في محل عصير قصب بالإسكندرية

وأسفرت الحملة التي شنتها إدارة تموين المنتزه، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، عن ضبط عبوة زنة 1 كجم من مادة شبيهة بثاني أكسيد التيتانيوم، وعبوة أخرى فارغة مدون عليها "ثاني أكسيد التيتانيوم".

كما تحفظت الأجهزة الرقابية على 3 عبوات نكهات وألوان صناعية، تبين استخدامها في تغيير خواص ومظهر عصير القصب بالمخالفة للاشتراطات الصحية المنظمة، مما يعد غشًا تجاريًا وتدليسًا مخالفًا للقانون.

تشميع محل عصير قصب وتحرير محاضر

قررت السلطات المختصة تشميع المحل فورا بمعرفة إدارة الرخص بحي المنتزه أول، وشملت نتائج الحملة تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم حمل العاملين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، لضمان معايير السلامة المهنية والغذائية.

استمرار الحملات الرقابية بالأسواق

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وإحالة الواقعة لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

أكدت مديرية التموين استمرار جولاتها التفتيشية بمختلف أحياء الإسكندرية لرصد أي ممارسات تضر بصحة المستهلك.

وتهدف هذه الجهود إلى إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، مع التشديد على التصدي الحاسم لأي محاولات تلاعب بالسلع أو استخدام مواد كيماوية غير آمنة في إنتاج المشروبات والأغذية.

يذكر أن ثاني أكسيد التيتانيوم مركب كيميائي على شكل مسحوق شديد البياض والسطوع، ويشتهر بقدرته الفائقة على عكس الضوء والأشعة فوق البنفسجية. يُعرف في قطاع التصنيع كصبغة بيضاء (White Pigment) وفي قطاع الأغذية بالرمز E171.

وأصبح هذا المركب مؤخرا محورا لاهتمام رقابي وصحي مكثف؛ بسبب تباين الآراء الدولية والمحلية حول سلامة استخدامه في المنتجات التي تدخل الجسم.

ووفقا للهيئة القومية لسلامة الغذاء فإن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء، مؤكدة حظر استخدامها في أي منتج غذائي غير مصرح به وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.