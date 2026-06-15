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ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما

كتب : مصراوي

04:25 م 15/06/2026

أفيغدور ليبرمان

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شن أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن سياساته الحالية تقود إسرائيل إلى "كارثة دبلوماسية" أخطر من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران عام 2015.

رفض الربط بين إيران ولبنان

وأكد ليبرمان أنه لا ينبغي لإسرائيل السماح للولايات المتحدة بربط وقف إطلاق النار مع إيران بالتطورات الجارية في لبنان، مشيراً إلى أن نتنياهو كان سيعتبر أي اتفاق مشابه خلال حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد "خيانة"، لو تم التوصل إليه آنذاك.

انتقادات لاتفاق أمريكا وإيران المرتقب

وخلال حديثه للصحفيين قبل الاجتماع الأسبوعي لفصيل حزبه في الكنيست، شدد ليبرمان على ضرورة إبلاغ واشنطن بشكل واضح أن إسرائيل ترفض أي صلة بين الملف الإيراني والساحة اللبنانية، معتبراً أن هذا الربط يمس المصالح الأمنية الإسرائيلية.

دعوات لتصعيد الرد على إيران

ودعا ليبرمان إلى تبني سياسة أكثر تشدداً تجاه طهران، مؤكداً أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة للرد على أي هجمات إيرانية أو عمليات ينفذها حزب الله، معتبراً أن أي هجوم إيراني على إسرائيل يجب أن يقابله استهداف مواقع استراتيجية داخل إيران.

كما طالب بإنشاء قوة صاروخية إسرائيلية متخصصة، داعياً جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" إلى تركيز جهوده على هدف واحد يتمثل في العمل على إسقاط النظام الإيراني، وفق تعبيره.

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أفيجدور ليبرمان بنيامين نتنياهو إيران اتفاق أوباما حزب الله إسرائيل

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