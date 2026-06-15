قد تظهر على العين بعض العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، إذ يمكن أن تكون إشارة مبكرة على الإصابة بأمراض الكبد.

فيما يلي، أبرز 5 علامات في العين قد تنذر بوجود مشكلة في الكبد، وفقا لموقع "health".

العلاقة بين الكبد والعينين

أظهرت دراسة علمية نُشرت عام 2024 في مجلة طب العيون الدولية وجود ارتباط بين صحة الكبد والعينين، حيث تبين أن أمراض الكبد قد تنعكس على العين بطرق متعددة.

ووجد الباحثون أن التأثيرات قد تبدأ من اصفرار بياض العينين نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم، إضافة إلى جفاف العين في بعض الحالات المرتبطة بأمراض الكبد المناعية الذاتية.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأعراض في العين قد تكون في كثير من الأحيان أول علامة يمكن ملاحظتها، ما يساعد على الكشف المبكر عن وجود مرض كبدي.

أعراض العين المرتبطة بأمراض الكبد

إضافة إلى اليرقان، يمكن أن تتسبب أمراض الكبد في ظهور عدد من الأعراض والمشكلات العينية، من بينها:

جفاف العينين والشعور بالحكة.

تشوش أو ضبابية الرؤية.

تورم المنطقة المحيطة بالعينين.

مشكلات في شبكية العين في الحالات المتقدمة.

ظهور حلقة بنية حول القرنية، وهي من العلامات المرتبطة بمرض ويلسون الناتج عن تراكم النحاس بصورة غير طبيعية داخل الجسم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم أن أعراض العين لا تعني دائما وجود مرض خطير، فإن ظهورها مع أعراض أخرى قد يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وتشمل العلامات:

اصفرار العينين.

الحكة أو التورم حول العينين.

تغيرات أو اضطرابات في الرؤية.

تحول لون البول إلى الداكن.

شحوب لون البراز.

انتفاخ البطن.

الشعور بالتعب المستمر دون سبب واضح.

فقدان الشهية.

اقرأ أيضا:

ما تأثير تناول الموز شديد النضج على الكبد والكلى؟

4 فواكه ومكسرات تحمي من التهاب الكبد الدهني

كيف تحسن أداء الكبد بطريقة طبيعية وسهلة؟

