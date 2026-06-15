أعربت الطالبة سنا محمد شاكر عبد الحافظ، الطالبة بمعهد فتيات "حسين رشدي" الإعدادي بأسيوط، عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى منطقة أسيوط للعام الدراسي 2025/2026.

الأولى على الإعدادية الأزهرية: وصفة النجاح الإيمان وتنظيم الوقت

وأكدت الطالبة أن سر تفوقها يعود في المقام الأول إلى فضل الله، ثم دعم الأسرة والمعلمين، مشددة على أهمية الالتزام بالصلاة وتنظيم الوقت. وأوضحت أن المذاكرة لو لمدة ساعة يوميًا قد تكون كافية لتحقيق نتائج مميزة، لافتة إلى أن الاستمرار أهم من عدد ساعات المذاكرة.

وأوضحت سنا أنها كانت تخصص نحو ساعتين يوميًا للمذاكرة، مع الحرص على حفظ القرآن والالتزام بالعبادات، إلى جانب المشاركة في الأعمال المنزلية، معتبرة أن هذا التوازن أسهم في استقرارها النفسي وتحقيق التفوق.

دور الأسرة في تفوق الأولى على الإعدادية الأزهرية

وأشارت إلى أن البيئة الأسرية كانت داعمًا رئيسيًا في النجاح، حيث هيأ لها والداها أجواء مناسبة للدراسة، وساعداها على التركيز والانضباط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستواها الدراسي.

وبيّنت أنها تابعت بعض الكورسات التعليمية مثل "معاً نتعلم" قبل الامتحانات لمراجعة المعلومات، إلا أنها ترى أن الاعتماد الأساسي يجب أن يكون على شرح المعهد، مؤكدة أن الكورسات ليست ضرورة خلال العام الدراسي.

وعبّرت الطالبة عن فرحتها الكبيرة عقب تلقيها اتصال التهنئة من قيادات منطقة أسيوط الأزهرية، مشيرة إلى دعم أسرتها وتشجيعها المستمر، خاصة من والدتها.

وأكدت سنا أن حلمها الحالي هو الالتحاق بكلية الطب والتخصص في الجراحة، اقتداءً بشقيقها الأكبر، مع إقرارها بأن الطموحات قد تتغير مستقبلاً.

نصائح الأولى بالإعدادية الأزهرية للتغلب على إدمان الهاتف

وفي هذا السياق، أوضحت الطالبة أن أفضل وسيلة للابتعاد عن إدمان الهاتف هي الانشغال بأنشطة بديلة مثل الرياضة أو الهوايات، مع السماح بقدر مناسب من الترفيه دون إفراط.

وأشارت سنا إلى أن مادتي النحو والصرف كانتا من أكثر المواد التي خشيت منهما، إلا أنها تمكنت من التغلب عليهما، بينما ظل القلق من أسئلة القرآن حاضراً بسبب طبيعتها.

من جانبها، أعربت والدة الطالبة عن فخرها بتفوق ابنتها، مشيدة بدور الأزهر الشريف ومعلميه، ومؤكدة أن متابعة ولي الأمر تُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح الطلاب، خاصة في ظل التحديات التكنولوجية

وسلطت الأم الضوء على أهمية الرقابة الأسرية في استخدام الهاتف المحمول، مؤكدة أن التوازن بين الدراسة والترفيه ضروري، وأن التدخل في الوقت المناسب يساعد على الحفاظ على تركيز الطلاب.

إشادة رسمية بتميز طلاب الأزهر

من جانبه، أكد الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، أن تحقيق نسبة 100% يعكس مستوى التميز بين طلاب الأزهر، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الأوائل بنسب متقاربة للغاية.

تطوير المناهج الأزهرية

وأوضح أن الأزهر يشهد تطويرًا مستمرًا في مناهجه، بما يحقق التوازن بين العلوم الدينية والثقافية، مؤكدًا أن المناهج أصبحت أكثر مرونة وملاءمة للطلاب.

ووجّه نصيحة للطلاب بأن التفوق خطوة أولى، بينما الحفاظ عليه يمثل التحدي الأكبر، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الاجتهاد لتحقيق مستقبل أفضل.

في السياق ذاته، أشار الدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي للمنطقة، إلى أن إعداد الامتحانات يتم وفق معايير دقيقة تضمن التوازن وقياس المهارات المختلفة، مع مراجعة شاملة قبل الطباعة.

وأضاف أن منصة "معاً نتعلم" توفر محتوى تعليمي مجاني للطلاب، إلى جانب "المكتبة الرقمية" التي تضم نماذج استرشادية، مما يدعم العملية التعليمية ويعزز فرص التفوق.

واختتم بالتأكيد على أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في نجاح الطلاب، حيث ينعكس اهتمامه وتفانيه بشكل مباشر على تحصيلهم الدراسي.