صيام وملعب صناعي.. عمر جابر يتحدث عن صعوبات مواجهة أوتوهو

كتب : هند عواد

01:21 م 13/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (3)
  • عرض 4 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (2)
  • عرض 4 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (2)

كشف عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الصعوبات التي تواجه الفريق خلال مباراة أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

عمر جابر يتحدث عن مباراة أوتوهو

قال عمر جابر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة فريق أوتوهو ستكون صعبة نظرًا للظروف المختلفة التي يواجهها الفريق خارج أرضه، المنافس يحقق نتائج جيدة على ملعبه، وهو أمر يحترمه الفريق، ولكن هدف الزمالك هو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة".

وأضاف: "المباراة ستقام في رمضان وسط الصيام، وعلى ملعب من النجيل الصناعي، ما يزيد من صعوبة ظروف اللقاء، إلى جانب اختلاف الطقس عن المعتاد في القاهرة، واستراتيجية المباراة أمر يخص المدير الفني مباشرة".

واختتم عمر جابر: "الزمالك يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعي صعوبة اللقاء وقوة المنافس على أرضه، التركيز الكامل لدى اللاعبين منصب على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف المطلوب".

الزمالك بالزي الأساسي أمام أوتوهو الكونغولي

بالصور.. حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب نادي النصر

عمر جابر الزمالك أوتوهو

