بالصور.. حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب نادي النصر

كتب : هند عواد

01:07 م 13/03/2026 تعديل في 01:07 م
  عرض 9 صورة
  عرض 9 صورة
    كريم حسن شحاتة يوقع لجماهير النصر
  عرض 9 صورة
    لاعبو النصر رفقة حسن شحاتة
  عرض 9 صورة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (6)
  عرض 9 صورة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (7)
  عرض 9 صورة
    لاعبو النصر
  عرض 9 صورة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (4)
  عرض 9 صورة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (1)
  عرض 9 صورة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (5)

كرم نادي النصر القاهري، حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابقة، على هامش حضوره مباراة الفريق الودية ضد الجزيرة.

حسن شحاتة يدعم حفيدة

قال نادي النصر في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "احتفل نادي النصر بحضور الكابتن حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك الذي حرص على متابعة حفيده حسن كريم حسن شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أثناء المباراة الودية أمام نادي الجزيرة".

وأشار البيان إلى أن كريم حسن شحاتة رافق والده، واستقبلهما المهندس هشام قطب رئيس مجلس إدارة نادي النصر وأعضاء المجلس أحمد عبد الرحمن أمين الصندوق وماري فتحي ونهاد ابراهيم وعصام سيف المدير التنفيذي".

وكان من بين الحضور، وحيد كامل لاعب النصر والزمالك، الذي زامل حسن شحاتة "المعلم" في مسيرته

وفاز النصر على الجزيرة، بهدف نظيف، سجله يوسف طاهر أبو زيد، في مباراة شارك فيها حفيد حسن شحاتة بشكل أساسي.

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

8 لاعبين.. غيابات الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة النصر الزمالك

