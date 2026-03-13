إعلان

مشاجرة بين صانعة محتوى و3 أشخاص بسبب خلافات إيجارية في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:20 م 13/03/2026

مديرية أمن الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة بين صانعة محتوى وعدد من الأشخاص بمحافظة الإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول صانعة محتوى مقيمة بدائرة القسم، وطرف ثانٍ مكون من ثلاثة أشخاص يقيمون بذات الدائرة.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول امتناع صانعة المحتوى عن سداد القيمة الإيجارية للشقة محل سكنها لأحد أفراد الطرف الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

