ضبط 21 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامه بتجميع وتعبئة كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4788 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات، و17 طن زيت طعام داخل خزانات، وجميعها بدون مستندات دالة على مصدرها ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة. كما تم ضبط 6000 ملصق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة، و18300 عبوة فارغة وأغطية وكرتونات تستخدم في التعبئة، إضافة إلى 3 ماكينات ضمن خط إنتاج يستخدم في تعبئة الزيوت.

وبالفحص تبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.