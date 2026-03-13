إعلان

ضبط 21 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية

كتب : علاء عمران

02:22 م 13/03/2026

ضبط مصنع مخالفًا لتدوير الزيوت المستعملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامه بتجميع وتعبئة كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4788 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات، و17 طن زيت طعام داخل خزانات، وجميعها بدون مستندات دالة على مصدرها ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة. كما تم ضبط 6000 ملصق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة، و18300 عبوة فارغة وأغطية وكرتونات تستخدم في التعبئة، إضافة إلى 3 ماكينات ضمن خط إنتاج يستخدم في تعبئة الزيوت.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وبالفحص تبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيت طعام القليوبية شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: لا أحزاب في مصر.. وأدعو لتغيير النظام السياسي لـبرلماني
الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
أخبار مصر

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
حوادث وقضايا

مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"
رياضة محلية

معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"