ترامب: بوتين ربما يساعد إيران

كتب : مصراوي

02:06 م 13/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يكون يقدم دعماً لإيران، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير استخباراتية أمريكية أشارت إلى أن روسيا زودت إيران بمعلومات قد تساعدها في استهداف السفن الحربية والطائرات الأمريكية وأصول عسكرية أخرى في المنطقة.

وأشار ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ستُبث كاملة لاحقاً، إلى احتمال وجود هذا الدعم، قائلاً: "أعتقد أنه قد يساعدهم قليلاً، نعم أعتقد ذلك".

وأضاف أن بوتين قد يرى أن الولايات المتحدة تقدم دعماً لأوكرانيا في المقابل، موضحاً: "ربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".

وتابع ترامب أن مثل هذه المواقف قد تُنظر إليها على أنها توازن في الدعم بين الأطراف المختلفة، قائلاً إن الصين قد تتبنى منطقاً مشابهاً في مثل هذه القضايا.

