فوز وحيد.. ماذا يفعل بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي؟

كتب : هند عواد

01:56 م 13/03/2026

بيراميدز 1

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفا على الجيش الملكي المغربي، صباح غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز

تقام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز، في الثانية عشرة صباح غدا السبت، على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واختتم بيراميدز تدريباته اليوم، على الملعب الأولمبي في الرباط، الذي يستضيف المباراة.

ماذا يفعل بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي؟

واجه بيراميدز الجيش الملكي المغربي، في 4 مباريات من قبل، فاز في لقاء وحيد وتعادل في آخر، وخسر مباراتين.

وكان اللقاء الأول بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية 2023، وانتهت بالتعادل 2-2، وجاء اللقاء الثاني في نفس البطولة وانتهى بفوز الجيش الملكي المغربي بهدف نظيف.

والتقى الثنائي في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 النسخة التي توج بها بيراميدز لاحقا، وفاز في بيراميدز في الذهاب 4-1، وخسر في الإياب 2-0.

صيام وملعب صناعي.. عمر جابر يتحدث عن صعوبات مواجهة أوتوهو

معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الجيش الملكي المغربي دوري أبطال أفريقيا

