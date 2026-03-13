معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها مباراة إقصائية في البطولة، حضرنا إلى هنا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة، والفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة المهمة".

وأضاف: "فريق أوتوهو يقدم مستويات جيدة وحقق نتائج مميزة خلال دور المجموعات، وهو ما يؤكد قوة المنافس، لكن الزمالك حضر بعقلية الفوز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، والفريق سيبذل أقصى ما لديه من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل مواجهة الإياب في القاهرة و وسط جماهير الزمالك".

واختتم معتمد جمال: "الزمالك تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته، والفريق معتاد على اللعب تحت الضغوط وفي مختلف الظروف، ويدرك جيدًا أهمية المباراة من جميع الجوانب، ويسعى لتحقيق الهدف المطلوب منها".

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

