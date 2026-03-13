مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

معتمد جمال: "حضرنا إلى الكونغو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة"

كتب : هند عواد

01:36 م 13/03/2026 تعديل في 01:44 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (1)
  • عرض 6 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (3)
  • عرض 6 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (2)
  • عرض 6 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (2)
  • عرض 6 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها مباراة إقصائية في البطولة، حضرنا إلى هنا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب في القاهرة، والفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة المهمة".

وأضاف: "فريق أوتوهو يقدم مستويات جيدة وحقق نتائج مميزة خلال دور المجموعات، وهو ما يؤكد قوة المنافس، لكن الزمالك حضر بعقلية الفوز والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، والفريق سيبذل أقصى ما لديه من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل مواجهة الإياب في القاهرة و وسط جماهير الزمالك".

واختتم معتمد جمال: "الزمالك تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته، والفريق معتاد على اللعب تحت الضغوط وفي مختلف الظروف، ويدرك جيدًا أهمية المباراة من جميع الجوانب، ويسعى لتحقيق الهدف المطلوب منها".

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

اقرأ أيضًا:

صيام وملعب صناعي.. عمر جابر يتحدث عن صعوبات مواجهة أوتوهو

8 لاعبين.. غيابات الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك أوتوهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
أخبار المحافظات

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سفرة رمضان

أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
حتى 2.45 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

حتى 2.45 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"