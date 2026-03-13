إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:25 م 13/03/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع:

البنك الأهلي المصري: 13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 60 قرشًا، و13.99 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و13.96 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

