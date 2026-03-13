أصيب خمسة أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، عقب تناولهم رايبًا منزليًا يُشتبه في فساده.

وصول المصابين إلى المستشفى

استقبل مستشفى دار السلام المركزي الأطفال المصابين وهم في حالة إعياء شديدة، حيث عانوا من القيء المتكرر وآلام حادة في البطن، نتيجة الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

أسماء المصابين

تبين من الفحص أن جميع المصابين أطفال من أسرة واحدة، وهم: س.ر (11 عامًا)، ف.ر (10 أعوام)، ي.ر (5 أعوام)، ق.ر (3 أعوام)، ورضيع يُدعى م.ر يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.