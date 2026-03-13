إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 5 أطفال بتسمم غذائي بعد تناولهم "رايب" بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:20 م 13/03/2026

تسمم غذائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب خمسة أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، عقب تناولهم رايبًا منزليًا يُشتبه في فساده.

وصول المصابين إلى المستشفى

استقبل مستشفى دار السلام المركزي الأطفال المصابين وهم في حالة إعياء شديدة، حيث عانوا من القيء المتكرر وآلام حادة في البطن، نتيجة الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

أسماء المصابين

تبين من الفحص أن جميع المصابين أطفال من أسرة واحدة، وهم: س.ر (11 عامًا)، ف.ر (10 أعوام)، ي.ر (5 أعوام)، ق.ر (3 أعوام)، ورضيع يُدعى م.ر يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج تسمم غذائي إصابة أطفال مستشفى دار السلام المركزي رايب منزلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: بوتين ربما يساعد إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: بوتين ربما يساعد إيران
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سفرة رمضان

أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
أخبار مصر

الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يبحثان وقف التصعيد العسكري وسبل الحل الدبلوماسي
انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
شئون عربية و دولية

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"