الزمالك وبيراميدز يتقاسمان الصدارة والأهلي ثالث.. ترتيب مجموعة التتويج

كتب : هند عواد

11:08 ص 12/03/2026
يتقاسم الزمالك وبيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق الدور الثاني من المسابقة، الذي يتم تقسيم الفرق فيه إلى مجموعتين.

موعد قرعة الدور الثاني من الدوري المصري

تجري رابطة الأندية المصرية، قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، مساء اليوم الخميس، بفندق ماريوت الزمالك.

وأعلن مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إقامة قرعة المرحلة النهائية للدوري المصري موسم 2025-2026، في التاسعة مساء اليوم الخميس 12 مارس، بقاعة عايدة في فندق ماريوت الزمالك.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري

يتقاسم الزمالك وبيراميدز، صدارة مجموعة التتويج بـ43 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز الـ7 الأولى في جدول الترتيب، على لقب الدوري، فيما تتنافس الفرق من المراكز 8 إلى 21 لتفادي الهبوط.

وهذه الفرق هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة، وإنبي الذي فاز على الزمالك بهدف نظيف، مساء أمس.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالآتي:

1- الزمالك – 43 نقطة

2- بيراميدز – 43 نقطة

3- الأهلي – 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 32 نقطة

6- سموحة – 31 نقطة

7- إنبي – 30 نقطة

