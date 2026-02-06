مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يكشف سبب غياب عبدالله السعيد عن مواجهة زيسكو

كتب : هند عواد

11:18 ص 06/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد 1
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك المسافرة إلى زامبيا، غياب 12 لاعبا من صفوف الفريق، بينهم عبدالله السعيد، الذي عاد من الإصابة وشارك لدقائق في المباراة السابقة ضد كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري.

وقال عبد الناصر محمد، في بيان رسمي، إن عبدالله السعيد يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة المسافرة لخوض اللقاء.

وأشار عبد الناصر إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا يغيب، بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم وتسببت في عدم مشاركته أمام كهرباء الإسماعيلية، فيما يواصل شيكو بانزا والجزيري الغياب، بسبب إصابتهما بنزلة برد.

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد الزمالك الزمالك وزيسكو يونايتد غياب عبدالله السعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

بدء محادثات بين أمريكا وإيران وسط استمرار المخاوف من صراع مباشر
شئون عربية و دولية

بدء محادثات بين أمريكا وإيران وسط استمرار المخاوف من صراع مباشر
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
رياضة محلية

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية