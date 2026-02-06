الزمالك يكشف سبب غياب عبدالله السعيد عن مواجهة زيسكو

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك المسافرة إلى زامبيا، غياب 12 لاعبا من صفوف الفريق، بينهم عبدالله السعيد، الذي عاد من الإصابة وشارك لدقائق في المباراة السابقة ضد كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري.

وقال عبد الناصر محمد، في بيان رسمي، إن عبدالله السعيد يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة المسافرة لخوض اللقاء.

وأشار عبد الناصر إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا يغيب، بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم وتسببت في عدم مشاركته أمام كهرباء الإسماعيلية، فيما يواصل شيكو بانزا والجزيري الغياب، بسبب إصابتهما بنزلة برد.

