بالصور- شرم الشيخ تستضيف معرضًا للمشغولات اليدوية والحرفية

أقامت محافظة جنوب سيناء معرضًا للمشغولات اليدوية والحرفية الصغيرة، بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاحتفال بفوز المدينة بجائزة التميز الحكومي، وتحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وافتتح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، المعرض نيابة عن المحافظ، وحرص على تفقد المنتجات المعروضة، مشيدًا بجودتها وروعة تصميمها.

وأكد رئيس المدينة على حرص المحافظ لدعم الأسر، والاهتمام بالمنتجات التراثية واليدوية، وتمكين المرأة السيناوية اقتصاديًا، ومساعدتها في تسويق منتجاتها.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المعرض يشارك فيه أكثر من 40 عارضة من مختلف مدن المحافظة، لعرض منتجاتهن التي تنوعت بين شغل الهاندميد كالخرز والتريكو والكونكريت، والشغل البدوي.

وأضاف رئيس المدينة أن بعض السيدات قدمن منتجات أخرى مثل الإكسسوارات والمواد التجميلية، إضافة إلى عرض للنباتات الطبية والعطرية، ونباتات الزينة، ومنتجات الزيتون والعسل. وقد شهد المعرض توافد الزائرين من مختلف الجنسيات لتفقد وشراء المعروضات التي نالت إعجابهم.

ومن جانبهن، تقدمت العارضات بالشكر لاهتمام المحافظ المستمر بدعم السيدات، وتقديم التسهيلات المختلفة للأسرة والمرأة لتطوير منتجاتهن، ودعم المعارض والتواجد في الفعاليات.