ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟

سجلت روسيا في الرابع من فبراير حالة إصابة بفيروس حمى الشيكونغونيا لدى امرأة عادت إلى موسكو بعد عطلة في جزر السيشل، ما أثار التساؤلات حول إمكانية انتشار المرض داخل البلاد وخطورته على الصحة العامة.

ما هي حمى الشيكونغونيا؟

حمى الشيكونغونيا مرض فيروسي تنتقل العدوى فيه عبر بعوض الزاعجة "Aedes"، ويظهر عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين 4 و8 أيام، بحسب ما نشره موقع تاس.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، الغثيان، الطفح الجلدي، التورم، وآلام حادة في العضلات والمفاصل، وقد تتطور أحيانا إلى التهاب مفاصل مزمن.

وفقا لعالم الفيروسات أناتولي ألشتاين من مركز "غاماليا"، يكتسب المتعافون مناعة ضد الفيروس بعد التعافي.

كيف ينتقل المرض؟

يوضح عالم الأوبئة غينادي أونيشينكو أن الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضتا Aedes aegypti وAedes albopictus، وهما نفس الناقلتين لفيروسات حمى الضنك وزيكا.

وينشط البعوض أساسا خلال النهار، حيث تفضل albopictus الأماكن الخارجية، بينما aegypti تتواجد داخل المنازل وخارجها.

وتسجل معظم الإصابات حاليا في مناطق انتشار هذا النوع من البعوض، مثل الصين والهند وأمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى أجزاء من الولايات المتحدة وأفريقيا.

مدى خطورة المرض على الإنسان

في معظم الحالات، يكون المرض خفيفا وينتهي بالشفاء التام خلال أسبوع إلى أسبوعين.

لكن بعض الحالات الشديدة تستدعي دخول المستشفى، وتكون الوفيات نادرة، وتتركز بين الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة مثل كبار السن والرضع ومرضى السكري.

كما تم رصد مضاعفات نادرة تصيب العين والقلب والجهاز العصبي.

طرق الوقاية والعلاج

لا توجد أدوية مخصصة لعلاج حمى الشيكونغونيا، ويعتمد العلاج على تخفيف الأعراض باستخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم، وبعض الأدوية المضادة للفيروسات.

كما تم تطوير لقاحين ضد المرض في بعض الدول، إلا أنهما غير متاحين للاستخدام الواسع ولم يدرجا ضمن الممارسات الطبية العامة.

يظل الحد من التعرض للبعوض واتباع إجراءات الوقاية الشخصية هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من العدوى.