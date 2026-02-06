مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 06/02/2026

ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة المدافع ياسر إبراهيم في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، لحين خوض الفريق مرانه الختامي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يخضع حالياً لمتابعة دقيقة من الجهازين الطبي والفني بعد عودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، والمتمثلة في إجهاد خفيف بالعضلة الخلفية والتي أصيب بها أثناء مشاركته في مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال.

وأشار إلى أن الجهاز الفني ينتظر التأكد بشكل كامل من جاهزية ياسر إبراهيم البدنية قبل حسم موقفه، في ظل رغبة توروب في تجنب المخاطرة باللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة أو تتكرر.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف المدافع بشكل رسمي عقب المران الأخير سواء بالاعتماد عليه ضمن التشكيل الأساسي أو الاكتفاء بتواجده على مقاعد البدلاء خلال اللقاء المرتقب.

إقرأ أيضًا:

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم الأهلي توروب شبيبة القبائل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
رياضة محلية

شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت