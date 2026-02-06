الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة المدافع ياسر إبراهيم في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، لحين خوض الفريق مرانه الختامي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يخضع حالياً لمتابعة دقيقة من الجهازين الطبي والفني بعد عودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، والمتمثلة في إجهاد خفيف بالعضلة الخلفية والتي أصيب بها أثناء مشاركته في مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال.

وأشار إلى أن الجهاز الفني ينتظر التأكد بشكل كامل من جاهزية ياسر إبراهيم البدنية قبل حسم موقفه، في ظل رغبة توروب في تجنب المخاطرة باللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة أو تتكرر.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف المدافع بشكل رسمي عقب المران الأخير سواء بالاعتماد عليه ضمن التشكيل الأساسي أو الاكتفاء بتواجده على مقاعد البدلاء خلال اللقاء المرتقب.

