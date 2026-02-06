استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود

د ب أ

صرحت متحدثة باسم مطار برلين في ألمانيا بأن عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في المطار الدولي مازالت متوقفة بسبب الجليد الأسود، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة: "بسبب الجليد الأسود واستمرار الأمطار المتجمدة، لا توجد حاليا أي عمليات إقلاع أو هبوط في مطار برلين"، مضيفة أن أطقم الخدمات الأرضية التابعة لشركة تشغيل المطار عملت طوال الليل على معالجة مدارج الطائرات وأسطح التشغيل بمواد إزالة الجليد، لكن دون جدوى، حيث لا تزال شديدة الانزلاق.

ولا يزال من غير الواضح متى يمكن استئناف حركة الطيران.

وقالت المتحدثة: "حرصا على سلامة الركاب والعاملين، تم تعليق التشغيل الجوي مؤقتا. نرجو من المسافرين التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار".

وبسبب الجليد الأسود، لم يتسن إجراء أي عمليات إقلاع أو هبوط منذ مساء أمس الخميس. ومع صباح الجمعة، توافد المسافرون على المطار مجددا بانتظار استئناف التشغيل.

وكان مطار برلين قد شهد بالفعل خلال نهار الخميس سلسلة من المشكلات. ففي ساعات الصباح، تعذر إقلاع الطائرات بعد هطول أمطار متجمدة. واستغرقت عملية إزالة الجليد من الطائرات ما يصل إلى ساعة لكل طائرة. وأقلعت أول رحلة في وقت متأخر من قبل ظهر أمس.

وعقب ذلك، شهد جدول الرحلات تأخيرات كبيرة وعددا كبيرا من الإلغاءات. واضطر مسافرون في بعض الحالات إلى الانتظار لفترات طويلة. ووفقا للمتحدثة، ألغيت حتى منتصف النهار 35 رحلة من أصل 180 رحلة إقلاع مخططة، تلاها إلغاء عدة عشرات أخرى لاحقا.