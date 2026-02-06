انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة



مصراوي

وقع انفجار في مسجد شيعي بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل عدة مصلين، وفقًا للشرطة.

وقال المسؤول الشرطي ظافر إقبال: "وقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة. قمنا بنقل عدة أشخاص إلى المستشفيات. لا أستطيع تحديد عدد القتلى في هذه اللحظة، لكن حتى الآن يُقدر عدد القتلى بعشرة أشخاص، وأصيب أكثر من 80 آخرين".

An explosion occurred at Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra in the Tarlai area of Islamabad. Police and rescue teams reached the site immediately after the incident. Emergency has been imposed across the city. Authorities are investigating the incident.Further details are awaited 1️⃣ pic.twitter.com/ydwKvOhjzi — Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) February 6, 2026

وأوضح مسؤولو الشرطة، أن الانفجار وقع في مسجد يقع بمنطقة شهزاد تاون بالعاصمة.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الرئيسية بالعاصمة.

ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.