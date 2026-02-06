إعلان

انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة

كتب : مصراوي

12:34 م 06/02/2026

الشرطة الباكستانية

مصراوي

وقع انفجار في مسجد شيعي بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل عدة مصلين، وفقًا للشرطة.

وقال المسؤول الشرطي ظافر إقبال: "وقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة. قمنا بنقل عدة أشخاص إلى المستشفيات. لا أستطيع تحديد عدد القتلى في هذه اللحظة، لكن حتى الآن يُقدر عدد القتلى بعشرة أشخاص، وأصيب أكثر من 80 آخرين".

وأوضح مسؤولو الشرطة، أن الانفجار وقع في مسجد يقع بمنطقة شهزاد تاون بالعاصمة.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الرئيسية بالعاصمة.

ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

مسجد شيعي انفجار باكستان صلاة الجمعة انفجار مسجد

