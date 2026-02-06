اعتراض وفقا للائحة.. كيف يتحرك الزمالك للخروج من أزمة الرابطة؟

اعترض نادي الزمالك على المقترح المقدم من رابطة الأندية المحترفة، بشأن تقديم موعد مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم 11 فبراير بدلًا من موعدها المحدد مسبقًا يوم 12 فبراير.

وأوضح مصدر مطلع أن اعتراض الزمالك يستند إلى سببين رئيسيين؛ الأول أن لائحة المسابقات تنص على ضرورة حصول الفريق على فترة راحة لا تقل عن 4 أيام في حال خوض مباراة إفريقية خارج مصر، وهو ما لا يتحقق في حال تعديل موعد اللقاء.

وأضاف المصدر أن السبب الثاني يتمثل في أن بعثة الزمالك ستعود إلى القاهرة يوم 9 فبراير، عقب خوض مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما يقلص فترة الاستشفاء والاستعداد قبل مواجهة سموحة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي سياق متصل، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أخطر الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير المقبل.