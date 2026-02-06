مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

"تحامل على نفسه".. تفاصيل مشاركة حارس الزمالك مصابا أمام كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد خيري

07:00 ص 06/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 15 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل مشاركة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أُقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، رغم معاناته من إصابة.

وأوضح المصدر أن محمد صبحي شارك في اللقاء وهو يعاني من التهابات في وتر أكيلس، إلى جانب إصابته بـ نزلة برد، مشيرًا إلى أن الحارس تحامل على نفسه من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف أن صبحي حصل على بعض المسكنات قبل المباراة، للمساعدة على المشاركة وتلبية احتياجات الجهاز الفني في ظل أهمية اللقاء.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لخوض مواجهة قوية أمام زيسكو الزامبي، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا عليه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد صبحي فريق الزمالك إصابة محمد صبحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
علاقات

"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت