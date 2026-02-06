كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل مشاركة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أُقيمت أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، رغم معاناته من إصابة.

وأوضح المصدر أن محمد صبحي شارك في اللقاء وهو يعاني من التهابات في وتر أكيلس، إلى جانب إصابته بـ نزلة برد، مشيرًا إلى أن الحارس تحامل على نفسه من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف أن صبحي حصل على بعض المسكنات قبل المباراة، للمساعدة على المشاركة وتلبية احتياجات الجهاز الفني في ظل أهمية اللقاء.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لخوض مواجهة قوية أمام زيسكو الزامبي، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا عليه في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.