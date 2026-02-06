مباريات الأمس
سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية

كتب : هند عواد

09:00 ص 06/02/2026
مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، بات مصير 10 لاعبين في الدوري المصري مجهولا، دون انضمامهم إلى أي ناد.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، ينتهي موسم الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، يوم 8 فبراير الحالي، إذ يتبقى يومان فقط أمام هؤلاء اللاعبين ليُحسم مصيرهم إما بلانضمام لفريق جديد أو استمرار موقفهم كلاعبين بدون فريق.

ومن بين هؤلاء اللاعبين خماسي الأهلي السابق، محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمود متولى ومحمود وحيد وعبد الرحمن رشدان، وثنائي الزمالك الزمالك السابق، طارق حامد ومحمد عبد الغني.

لاعبون دون ناد حاليا

أصبح محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق، بلا ناد، بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي، قبل أيام، فيما أصبح الثلاثي أحمد الشيخ ومحمود متولى ومحمود وحيد بلا ناد، منذ بداية الموسم الجاري، بعد رحيلهم عن الإسماعيلي.

وأنهى الأهلي تعاقده مع عبد الرحمن رشدان، خلال الانتقالات الحالية، بالتراضي بين الطرفين.

ويعتبر هذا الميركاتو الثاني على التوالي لطارق حامد، لاعب الزمالك السابق، بلا ناد، بعد انتهاء عقده مع ضمك السعودي، فيما أعلن عبد الغني فسح تعاقده مع غزل المحلة مؤخرا بالتراضي.

ورحل محمد فاروق لاعب بيراميدز السابق، عن حرس الحدود في بداية الموسم الحالي، ولم ينتقل إلى ناد آخر حتى الآن، الأمر نفسه بالنسبة لمحمد بسيوني لاعب البنك الأهلي السابق، واللاعب العاشر هو عبد الرحمن جبنه، لاعب غزل المحلة والاتحاد السكندري السابق.

