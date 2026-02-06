بالأسباب.. غياب 12 لاعبا من صفوف الزمالك أمام زيسكو يونايتد

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات 12 لاعبا، في مواجهة زيسكو يونايتد، المقرر لها في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ستاد "ليفي مواناواسا"، في الجولة الخامسة من دور المجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - بارون أوشينج

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد - أحمد شريف

خط الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من، عمر جابر، محمود جهاد، أحمد ربيع، سيف الدين الجزيري، أحمد فتوح، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عبدالله السعيد، محمود بنتايك، محمد عواد وسيف فاروق جعفر.

أسباب غياب 12 لاعبا من الزمالك في مباراة زيسكو يونايتد

جاء غياب عمر جابر، محمود جهاد، أحمد ربيع، سيف الدين الجزيري، أحمد فتوح، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عبدالله السعيد للإصابة، فيما يغيب بنتايك لعدم الجاهزية، وعواد وسيف جعفر لأسباب فنية.

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/2/6/2938041

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية



