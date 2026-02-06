مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مسقط برعاية سمو سلطان عمان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية ومستدامة للملف النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الجمعة: "تؤكد مصر أن جوهر هذه الجهود ينبغي أن يركز على تهيئة مناخ مؤاتٍ على حسن النية والاحترام المتبادل، بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق مستدام في أسرع وقت ممكن، وبما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري الذي سيحمل تبعات كارثية لدول المنطقة كلها".

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: "تشدد جمهورية مصر العربية على أن لا يوجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية، كما تشدد مصر على أنها ستواصل دعم كل الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بما يصب في صالح طرفي المفاوضات والمنطقة بأسرها، وذلك بالتنسيق المشترك مع أشقائنا في الدول الإقليمية".

وأشارت الخارجية في بيانها إن: "جمهورية مصر العربية كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى هذا الهدف من جانب كل من دولة قطر والجمهورية التركية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في هذا الإطار، وتعرب عن أملها في أن تُفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق آثار إيجابية تسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأوضحت الخارجية: "تؤكد مصر على ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهوده في التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة بشكل متكامل، وذلك من خلال تنفيذ هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بشكل يشمل كل دول المنطقة كافة ودون استثناء، فضلاً عن تحقيق عالمية معاهدة حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية لها لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".