الصين تؤكد دعم إيران في الدفاع عن مصالحها وترفض التنمر

وكالات

أكدت الصين اليوم الجمعة، أنها تدعم إيران في الدفاع عن مصالحها وتعارض "التنمّر الأحادي الجانب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد محادثات بين طهران وواشنطن في عمان.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الصينية بأن بكين "تدعم إيران في الحفاظ على سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وحقوقها المشروعة ومصالحها"، مضيفة بأنها "تعارض التنمّر الأحادي الجانب".

واجتمع نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو ونظيره الإيراني كاظم غريب أبادي الخميس في بكين حيث استعرض الدبلوماسي الإيراني الوضع الداخلي في بلاده.

وقبلها، قال ليو بين مساعد وزير الخارجية الصيني لنائب وزير الخارجية الإيراني في بكين اليوم الخميس، إن الصين تدعم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعارض التهديد باستخدام القوة وفرض العقوبات.

ونقلت بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عنه بين قوله "ستواصل الصين العمل على دعم حل مناسب للقضية النووية الإيرانية".