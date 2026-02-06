أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قائمة الفريق المسافرة إلى زامبيا استعدادًا لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل - السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي – آدم كايد - أحمد شريف .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ.