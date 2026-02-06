مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية

كتب : مصراوي

01:54 ص 06/02/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قائمة الفريق المسافرة إلى زامبيا استعدادًا لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل - السيد أسامة – محمد إبراهيم – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي – آدم كايد - أحمد شريف .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو الزمالك وزيسكو مباراة الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
رياضة محلية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
أخبار مصر

بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء
ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت