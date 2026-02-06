إقبال سياحي كثيف على سانت كاترين قبل انتهاء إجازة نصف العام (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين، جهودها لليوم العاشر على التوالي، بحثًا عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا يوم الأربعاء الماضي في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة.

وقالت والدة الطفل عبد الرحمن: "ابني كان ملاك، حفظ 14 جزءًا من القرآن، احتسبته عند الله، أنا راضية وصابرة، لكن كل واحد يدعيله أن يظهر لنا جسده، أريد أن أدفنه وأريحه، بقالنا 10 أيام على هذا الحال."

وكان الطفل يحاول استعادة الكرة التي سقطت بمياه ترعة الرياح البحيري بقرية الصواف، وأثناء ذلك زلت قدمه واختل توازنه ليسقط وراءها، وجرفه التيار.

وبإبلاغ مركز شرطة كوم حمادة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

ولا يزال البحث جارٍ عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بواسطة الإنقاذ النهري والأهالي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.