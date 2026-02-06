إعلان

بعد انقطاع دام 18 عاما.. أمريكا وبوليفيا تتفقان على تبادل السفراء

كتب : مصراوي

12:00 م 06/02/2026

أمريكا وبوليفيا تتفقان على تبادل السفراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ف ب

تنسّق الولايات المتحدة وبوليفيا لإعادة تعيين سفيرين "في أقرب وقت ممكن" بعد قطيعة دبلوماسية دامت قرابة عقدين، بحسب ما قال وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو لفرانس برس الخميس.

ولم يستضف أي من البلدين سفيرا للبلد الآخر منذ العام 2008، عندما طرد الرئيس حينذاك إيفو موراليس السفير الأمريكي إلى بوليفيا متّهما إياه بالتآمر على حكومته اليسارية.

ورد البيت الأبيض بطرد السفير البوليفي.

وقال أرامايو لفرانس برس بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الأربعاء "بحثنا مسألة إعادة تعيين السفراء.. تقضي الفكرة بإتمام هذه المهمة في أقرب وقت ممكن".

ومنذ توليها السلطة في نوفمبر، سعت حكومة الرئيس رودريجو باز (يمين وسط) للتقارب مع الولايات المتحدة.

وطرأ فتور على العلاقة بين بوليفيا والبلدان الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، في عهد حكومتي موراليس ولويس آرسي اليساريتين اللتين حكمتا البلاد على مدى الجزء الأكبر من العقدين الماضيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة بوليفيا فرناندو أرامايو إيفو موراليس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
نصائح طبية

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود
شئون عربية و دولية

استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود
مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران
انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة
شئون عربية و دولية

انفجار مسجد للشيعة في باكستان أثناء صلاة الجمعة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية