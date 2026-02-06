مباريات الأمس
إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 06/02/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك لتعديل وتمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور، تمهيداً لتقديم عرض رسمي له مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي القلعة الحمراء وضعوا ملامح العرض الأول للتجديد، إذ رصد النادي مبلغ 35 مليون جنيه لتعديل وتمديد عقد اللاعب.

وأشار إلى أن القيمة المالية المقترحة لا تتضمن عقود الإعلانات والرعايات، إذ سيتم مناقشة هذا الجانب بشكل منفصل خلال جلسة التفاوض المنتظرة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تكثف إدارة الأهلي تحركاتها في هذا الملف خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، بهدف إنهاء التجديد مبكراً وتجنب أي محاولات خارجية للدخول في مفاوضات مع اللاعب.

إمام عاشور الأهلي الغندور أخبار الأهلي اللاعب إمام عاشور

