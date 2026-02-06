بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

بثّ التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ويستقبلهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ حلمي الجمل.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة",

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.