إعلان

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:55 ص 06/02/2026

شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بثّ التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ويستقبلهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ حلمي الجمل.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة",

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شعائر صلاة الجمعة مسجد النصر صلاة الجمعة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية أسامة الأزهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
رياضة عربية وعالمية

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
الزمالك يكشف سبب غياب عبدالله السعيد عن مواجهة زيسكو
رياضة محلية

الزمالك يكشف سبب غياب عبدالله السعيد عن مواجهة زيسكو
10 أيام في ظلمات المياه.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق بترعة بالبحيرة
أخبار المحافظات

10 أيام في ظلمات المياه.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق بترعة بالبحيرة
رمضان 2026.. روجينا تكشف شخصية ابنتها في "أولاد الراعي"
زووم

رمضان 2026.. روجينا تكشف شخصية ابنتها في "أولاد الراعي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية