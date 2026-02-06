بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة استباقية قبل انتخابات التجديد النصفي، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يحمل علامته التجارية باسم "TrumpRx"، يتيح للمستهلكين شراء أدوية حيوية، أبرزها علاجات إنقاص الوزن والخصوبة، بتخفيضات وصفها بـ "الدراماتيكية" مباشرة من الشركات المصنعة.

وأعلن ترامب، خلال فعالية بالبيت الأبيض، مساء الخميس، أن عشرات الأدوية الأكثر استخدامًا ستكون متاحة بأسعار مخفضة للجميع بدءًا من الآن، معتبرًا أن هذه الخطوة تنهي حقبة "دفع الأمريكيين لأعلى أسعار دواء في العالم"، حيث كانوا عمليًا "يدعمون تكلفة الدواء لبقية الدول"، على حد تعبيره.

صفقة العمالقة

وكشف الرئيس الأمريكي أن عمالقة الصناعة الدوائية، مثل "إيلي ليلي" و"نوفو نورديسك"، وافقوا على تقديم عقاقير إنقاص الوزن الشهيرة (GLP-1) بخصومات حادة عبر المنصة الجديدة.

وبموجب المبادرة، سينخفض سعر عقار "أوزيمبيك" (Ozempic) من أكثر من 1000 دولار إلى 199 دولارًا شهريًا، بينما سيهبط سعر "ويجوفي" (Wegovy) من 1300 دولار إلى 199 دولارًا، مع إشارة الموقع إلى أن الأسعار سترتفع تدريجيًا بعد الشهرين الأولين.

أطفال ترامب

وشهد المؤتمر لحظة لافتة حين قدم المسؤولون سيدة وُصفت بأنها أول مستخدمة للمنصة للحصول على علاج خصوبة مخفض التكلفة. وعلق الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الرعاية الطبية (CMS) في إدارة ترامب، قائلًا بلهجة دعائية: "سيكون لدينا الكثير من (أطفال ترامب) بفضل هذه التكاليف المنخفضة".

وتعمل المنصة بنظام "الكوبونات"، حيث يبحث المستخدم عن الدواء، يطبع القسيمة، ثم يقدمها للصيدلية للشراء بالسعر المخفض، وتشمل القائمة الأولية أكثر من 40 دواءً شائعًا.

مقايضة التعريفات

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "المقايضة" التي ينتهجها ترامب؛ إذ وافقت شركات الأدوية على الالتزام بتسعير "الدولة الأولى بالرعاية" (مساواة السعر بأقل سعر في الدول الغنية) مقابل إعفائها من التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس على عدة دول منذ عودته للسلطة العام الماضي.

ويسعى ترامب من خلال هذه المبادرة إلى امتصاص غضب الناخبين بشأن تكاليف المعيشة قبل انتخابات نوفمبر 2026، وسط مخاوف جمهورية من فقدان السيطرة على الكونجرس، حيث حذر ترامب سابقًا من أن الهزيمة قد تعرضه لعزل ثالث محتمل.