رمضان 2026.. روجينا تكشف شخصية ابنتها في "أولاد الراعي"

كشفت الفنانة روجينا، شخصية ابنتها مريم زكي في مسلسل"أولاد الراعي" الذي تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت روجينا، بوستر ابنتها بمسلسل "أولاد الراعي"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم

مسلسل أولاد الراعي.. ريم الراعي، مريم زكي".

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة "الراعي" التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.