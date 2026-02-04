مباريات الأمس
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

كتب : هند عواد

05:13 م 04/02/2026
نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تصريح الإعلامي إسلام صادق، بشأن إمام عاشور لاعب الأهلي.

ماذا حدث؟

كان إسلام صادق كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحد افراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم إذا لم ينه أزمته مع الأهلي وهو أحد الأسباب الرئيسية لانتظام اللاعب في التدريبات منفردا".

وجاء منشور إسلام صادق بعد قرار الأهلي بإيقاف إمام عاشور لمدة شهرين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، للتغيب عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، دون سبب.

ونفى محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تصريح إسلام صادق، وأعاد نشر منشوره وعلق: "معلومة غلط 100%".

إبراهيم حسن يرد على إسلام صادق

حل إسلام صادق ضيفا على برنامج الإعلامي هاني حتحوت، عبر إذاعة أون سبورت، وعندما سأله عن منشور إمام عاشور، رد صادق قائلا: "المسؤول الإعلامي لمنتخب مصر موظف، ولا ينفي خبري غير مسؤول في الاتحاد أو المنتخب، وخالد الغندور قال إن الشخص الذي أتحدث عنه وتواصل مع إمام عاشور، هو كابتن إبراهيم حسن".

ورد هاني حتحوت قائلا: "حاليا الكابتن إبراهيم حسن أرسل لي حاليا، ويقول إن ما يقال كذب وسيرفع عليك قضية".

