مقترح بـ "طاقة النواب" لإصدار تشريع الحياد الكربوني وتسعير الطاقة

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، تقدم المهندسة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة مجلس النواب، بعدد من المقترحات المهمة المتعلقة بملف الطاقة والبيئة، وفي مقدمتها آليات دعم التحول للطاقة النظيفة، ومتطلبات تحقيق الحياد الكربوني، وتسعير الطاقة، ومستقبل الطاقة المتجددة.

وتضمنت المقترحات التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والجهات التنفيذية المختصة، ومناقشة الأطر التشريعية والتنفيذية المرتبطة بالحياد الكربوني ، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بتقديم ردود مكتوبة وخطط زمنية واضحة لتنفيذ توصيات اللجنة.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أهمية هذه المقترحات، حيث تم إدراجها ضمن خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم السياسات الوطنية للطاقة المستدامة، وتعزيز التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية.

وأوضحت المهندسة زينب بشير أن الحياد الكربوني الأوروبي لم يعد مجرد هدف طويل الأجل، بل أصبح واقعًا تشريعيًا ملزمًا عبر آليات مثل «تعديل الكربون على الحدود»، التي ستفرض تكلفة مباشرة على الصادرات كثيفة الانبعاثات.

وأكدت أن هذا التحول يضع الصناعة المصرية أمام تحدٍ حقيقي وفرصة استراتيجية في الوقت نفسه، ما يتطلب استعدادًا تشريعيًا وتنفيذيًا يحمي تنافسية الصادرات ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة النظيفة والتصنيع المستدام.