بالصور.. حمزة عبد الكريم يخوض مرانه الأول مع برشلونة "الرديف"

كتب : هند عواد

03:32 م 04/02/2026 تعديل في 05:16 م
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)

خاض المصري حمزة عبد الكريم أول مران له مع فريق الجديد برشلونة الإسباني، استعدادا للمباراة المقبلة ضد بارباسترا في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لفريق "الرديف" بنادي برشلونة، صورا من مران اليوم وظهر حمزة بين اللاعبين، وعلق: "عدنا إلى التدريبا، نستعد للتحدي القادم أمام بارباسترو على ملعب يوهان كرويف، مع الأخبار السارة بعودة عبد الكريم وأونشتاين، حيث يتدربان بالفعل مع زملائهما".

وكان الفريق الرديف بنادي برشلونة أعلن استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء، وضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين من جينك البلجيكي.

