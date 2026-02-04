الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة

كتب- أحمد الجندي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، آخر التطورات في قطاع غزة عقب نجاح جهود مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "أشدنا بجهود الرئيس ترامب في هذا الشأن، واتفقنا على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بمراحله المختلفة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية ومنع تجدد التصعيد".

وأكد الرئيس السيسي على ثوابت مصر المتمثلة في ضرورة حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وحشد الجهود الدولية لدعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد على رفض أي محاولات للالتفاف على تنفيذ خطة الرئيس ترامب أو تعطيلها ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية في الأراضي المحتلة بما فيها التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية وانتهاك الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس.