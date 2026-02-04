إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو هروب نزلاء مصحة غير مرخصة بالجيزة

كتب : علاء عمران

06:23 م 04/02/2026

الداخلية تكشف حقيقة فيديو هروب نزلاء مصحة غير مرخص

كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بهروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجاري، وأثناء مرور قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة يرافقها ممثلو الجهات المعنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لفحص الشقق والفيلات المستخدمة كمصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص، قام المسؤولون عن إحدى المصحات غير المرخصة بصرف النزلاء قبل وصول القوات.
وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص، هم مالك الفيلا و3 مشرفين بالمصحة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزارة الداخلية مديرية أمن الجيزة فيديو هروب نزلاء مصحة غير مرخصة

