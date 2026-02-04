إعلان

وفاة والد المطرب وليد عطار

كتب : نوران أسامة

04:59 م 04/02/2026

وليد عطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المطرب الشاب وليد عطار، منذ قليل، وفاة والده.

وكتب وليد عطار عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "مع السلامة يا بابا، هتوحشني يا حبيبي، ألف رحمة ونور عليك يا روحي".

ويشارك وليد عطار حاليًا في مسلسل "بيبو"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم: كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إسلام إبراهيم، زينة منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة ميديا هب.

download

اقرأ أيضًا:

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي

وليد عطار إنستجرام مسلسل بيبو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
حوادث وقضايا

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة سوريا.. ونرفض أي محاولات لتقسيم الصومال
أخبار مصر

الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة سوريا.. ونرفض أي محاولات لتقسيم الصومال
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
أخبار مصر

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا؟
اقتصاد

ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم