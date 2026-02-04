وفاة والد المطرب وليد عطار

أعلن المطرب الشاب وليد عطار، منذ قليل، وفاة والده.

وكتب وليد عطار عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "مع السلامة يا بابا، هتوحشني يا حبيبي، ألف رحمة ونور عليك يا روحي".

ويشارك وليد عطار حاليًا في مسلسل "بيبو"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم: كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إسلام إبراهيم، زينة منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة ميديا هب.

