إعلان

صناعة النواب: دعم التصنيع المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية

كتب : نشأت حمدي

06:11 م 04/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب (4)
  • عرض 4 صورة
    اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب (3)
  • عرض 4 صورة
    اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمناقشة محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحركات برلمانية مكثفة لإعادة ترتيب أولويات ملف الصناعة ودفعه إلى صدارة أجندة العمل الوطني.

وخلال الاجتماع، شدد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة، على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام انطلاق الصناعة المصرية.

وقال إن اللجنة تستهدف تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن توجه اللجنة خلال الفترة المقبلة يركز على إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، من خلال دعم الصناعات المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل من فجوة الاستيراد.

وأضاف أن تطوير الصناعة لا ينفصل عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن غياب الربط بين هذه المنظومات كان سببًا رئيسيًا في تعثر العديد من التجارب الصناعية السابقة.

وأكد النائب سيد سمير أن اللجنة تسعى إلى بناء شراكات فعالة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسمح بتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وخلق كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.

كما أشار إلى أن لجنة الصناعة ستتبنى نهجًا رقابيًا وتشريعيًا متوازنًا، يهدف إلى تذليل العقبات أمام المصانع القائمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أن الصناعة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، وأن النجاح في هذا الملف يتطلب سرعة في القرار، وحسمًا في التنفيذ، ورؤية واضحة للمستقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة الصناعة بمجلس النواب دعم التصنيع المحلي مواجهة التحديات الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005
رياضة محلية

"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
زووم

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
خاص| إحالة 4 متهمين في قضية "هروب نزلاء مصحة المريوطية" للجنايات
حوادث وقضايا

خاص| إحالة 4 متهمين في قضية "هروب نزلاء مصحة المريوطية" للجنايات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان