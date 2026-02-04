"هاجموني.. هما دول أحسن؟".. شوبير يفتح النار على صفقات الأهلي الجديدة

"عارف إن الأهلاوية مصدومين".. رسالة نارية من شوبير بشأن ما حدث مع الشناوي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لصفقات النادي الأهلي الجديدة، عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، ومثيرًا تساؤلات حول جدوى التعاقدات الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إنه سبق وتحدث عن الصفقات وتعرض لهجوم كبير، موضحًا: «اتكلمت قبل كده عن الصفقات والناس هاجمتني، أنت لما تمشي لاعب وتجيب بديل، المفروض تجيب الأحسن منه، خاصة إنك دافع فلوس، فهل اللاعبين اللي جم أفضل من اللي مشيوا؟ خصوصًا إنك كمان بتتحمل جزء من رواتب بعض اللاعبين اللي رحلوا».

وتطرق شوبير إلى أزمة أشرف داري، قائلًا: "أنت فسخت عقد أشرف داري، وهو كان بيتدرب في النادي عادي، واتشال من القائمة واتحط مكانه يوسف بالعمري، ووالده وكيله قال الأهلي على دماغنا، بس هناخد فلوسنا".

كما دافع شوبير عن المدير الفني في مسألة إراحة بعض اللاعبين، مؤكدًا: "الناس اللي بتهاجم المدرب إنه ريّح لعيبة كتير، هو ما يقدرش يعمل غير كده، الفريق راجع من تنزانيا ولازم يريح اللاعبين وإلا هيقعوا من الإجهاد".

وأضاف متسائلًا: "السؤال المهم هنا: هل البدلاء على مستوى الأساسيين؟ لو الإجابة لا، يبقى أنت جبت بدلاء ليه من الأساس؟".

واختتم شوبير تصريحاته بتقييم صريح للمباراة، قائلًا: "المهم في الآخر، هل الأهلي أدى بشكل كويس؟ لا. هل استحق الفوز؟ لا. هل البنك الأهلي استحق التعادل؟ أيوه، استحقه".