لماذا تتواجد لجنة الأموال العامة داخل نادي الزمالك؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، أسباب تواجد لجنة من الأموال العامة العليا داخل القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن وجودها يأتي في إطار فحص بعض التقارير الخاصة بفترة سابقة داخل النادي.

وأوضح المصدر أن لجنة الأموال العامة العليا المتواجدة حاليًا بنادي الزمالك تختص بمراجعة وفحص تقارير تتعلق بالفترة التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولية النادي، والتي بدأت في أكتوبر 2023.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة باشرت عملها داخل نادي الزمالك اعتبارًا من اليوم، حيث تم تخصيص مقر خاص لها داخل النادي لبدء مهامها.

وأضاف: "هناك تقارير تخص المرحلة السابقة لانتخاب مجلس الإدارة الحالي سيتم دراستها وفحصها خلال فترة عمل اللجنة، في ظل استعداد النادي الكامل للتعاون وتوفير جميع المستندات المطلوبة أولًا بأول، بما يسهم في تسهيل عمل اللجنة، وضمان الحفاظ على المال العام، وفقًا للأطر القانونية المتعارف عليها".