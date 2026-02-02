لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة

يتابع الدنماركي يس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف إمام عاشور لاعب الفريق، عقب العقوبة التي فُرضت عليه مؤخرًا، من خلال تقارير فنية وبدنية منتظمة.

ووفقًا لمصدر مطلع، يتسلم توروب تقريرًا يوميًا عن الحالة البدنية والفنية لإمام عاشور خلال فترة خضوعه للتدريبات المنفردة، والتي يؤديها حاليًا تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من قبل وليد صلاح الدين، مدير الكرة، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وأوضح المصدر أن التقارير اليومية الخاصة بتدريبات اللاعب سيكون لها دور حاسم في تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعادل مؤخرًا مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.