الذهب يجني مكاسب محلية بنحو 255 جنيها جرام خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6900 جنيها بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 7155 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 255 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث صعد سعر الأونصة من 4494 دولارا إلى 4676 دولارا، مسجلا مكاسب بلغت 182 دولارا خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت الماضي نحو 6900 جنيه، ثم ارتفع يوم الأحد إلى 6970 جنيها.

وواصل السعر صعوده يوم الاثنين ليسجل 7090 جنيها للجرام، قبل أن يزيد مرة أخرى يوم الثلاثاء إلى 7180 جنيها.

وصعد السعر يوم الأربعاء إلى 7260 جنيها، ثم تراجع يوم الخميس إلى 7150 جنيها.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة تحرك السعر بشكل طفيف ليسجل 7155 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر أونصة الذهب نحو 4494 دولارا بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم ارتفع يوم الاثنين إلى 4541 دولارا.

وصعد السعر يوم الثلاثاء إلى 4622 دولارا، قبل أن يواصل الارتفاع يوم الأربعاء إلى 4787 دولارا.

وتراجع المعدن الأصفر يوم الخميس إلى 4661 دولارا، ثم ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 4676 دولارا للأونصة.

