تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تطرق الرئيس إلى جهود مصر الرامية لوقف التصعيد والحرب الجارية بالمنطقة، معربًا سيادته عن أهمية تجنيب شعوب المنطقة المزيد من انعدام الاستقرار، ومشددًا على ضرورة خفض التوتر الراهن، أخذًا في الاعتبار تداعياته السلبية على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن آثاره الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي،

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب.

كما أكد الرئيس إدانة مصر ورفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية على سيادة الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا ضرورة وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها وعلى دعم مصر للدول العربية الشقيقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الأوكراني أعرب عن تقديره للمساعي المصرية الرامية لتحقيق التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا اتفاقه مع ما ذكره الرئيس حول ضرورة تجنب آثار استمرار التصعيد الراهن، واستعرض الرئيس زيلينسكي الجهود التي يقوم بها في سبيل تجنب المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني تطورات الأزمة ومستجداتها، ووجه الشكر للرئيس على موقف مصر إزاء الأزمة وحرصها على إنهاء الحرب.

ومن جانبه، أكد الرئيس أهمية تبني الحلول السلمية من أجل تسوية هذه الأزمة، مشيرًا سيادته إلى دعم مصر لكافة المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أقرب وقت.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق أيضًا للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاستثمارية، وفي مجال الأمن الغذائي، فضلًا عن مواصلة استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما.