مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي "بني سويف - المنيا"

كتب : حمدي سليمان

04:49 م 03/04/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

شهد الطريق الصحراوي القديم الرابط بين محافظتي بني سويف والمنيا حادث سير، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة، وتم نقل المصاب والجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي ، بوصول مصابًا يدعى "لؤي أ. ي."، 27 عامًا، مقيم بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي، إلى جانب كدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

كما أسفر الحادث عن وفاة "أحمد م. م."، 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، حيث تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث بني سويف الطريق الصحراوي القديم حادث المنيا مستشفى الفشن المركزي إصابات وفيات أخبار الحوادث

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج دونالد ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء

