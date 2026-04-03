شهد الطريق الصحراوي القديم الرابط بين محافظتي بني سويف والمنيا حادث سير، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة، وتم نقل المصاب والجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي ، بوصول مصابًا يدعى "لؤي أ. ي."، 27 عامًا، مقيم بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي، إلى جانب كدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

كما أسفر الحادث عن وفاة "أحمد م. م."، 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، حيث تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.