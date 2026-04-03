السكة الحديد توجه بخفض استهلاك الكهرباء 50% وتعزيز كفاءة التشغيل

كتب : محمد نصار

04:50 م 03/04/2026 تعديل في 04:57 م

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توجيهات عاجلة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات، وذلك في إطار جهودها لتعظيم كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.

جاءت هذه التوجيهات عقب اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة مع قياداتها يوم الخميس 2 أبريل 2026، حيث شدد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لضبط استهلاك الموارد وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

السكة الحديد توجه بخفض استهلاك الكهرباء 50%

تضمنت القرارات خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% في جميع المحطات والمنشآت التابعة للهيئة، مع تكليف كل قطاع بإعداد خطة واضحة لتقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات.

كما شملت الإجراءات التأكيد على فصل الجرارات بعد 10 دقائق من وصول الرحلات، وعدم تركها في وضع التشغيل دون داعٍ، إلى جانب تنظيم تشغيل عربات القوى قبل مواعيد الرحلات بنصف ساعة خلال فصل الشتاء، وساعة خلال فصل الصيف.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة بتخفيض إضاءة القطارات خلال ساعات النهار، مع تكليف قطاع الصيانة والدعم الفني باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتشغيل منظومة التكييفات بكفاءة استعدادًا لفصل الصيف.

كما تم تكليف قطاع البنية الأساسية والخدمات المشتركة بالإسراع في تشغيل منظومة الخلايا الشمسية في البلوكات والمزلقانات والمحطات المختلفة، في خطوة تهدف إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية.

