صلاح محسن يتفوق على ثنائي الأهلي والزمالك قبل معسكر منتخب مصر.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 16/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع جميع المهاجمين في الدوري المصري، مؤكداً أنه حتى الآن لا توجد اختيارات جديدة لهذا المركز قبل معسكر شهر مارس المقبل.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجهاز الفني معجب بما يقدمه صلاح محسن مع نادي المصري في الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، خاصة وأن أداؤه مميزاً مقارنة ببقية المهاجمين.

وأوضح الغندور أن ناصر منسي يجتهد مع الزمالك لكنه يحتاج للمزيد ليصبح أقوى أمام المرمى، في حين أن مروان عثمان وأسامة فيصل ما زالا ضمن اهتمامات المدير الفني حسام حسن للمنتخب.

واختتم الغندور بالقول إن الجهاز الفني يرى أن صلاح محسن يتفوق على المهاجمين الآخرين حتى الآن، لكن المباريات المقبلة ستكون الفيصل قبل ضم أي وجوه جديدة لمعسكر منتخب مصر.

صلاح محسن منتخب مصر النادي الأهلي الأهلى اليوم أخبار الأهلي

