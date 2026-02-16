بـ غارة جوية.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في حزب الله



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال عنصر في حزب الله بمنطقة حانين في جنوب لبنان ردا على انتهاكات تفاهمات وقف إطلاق النار.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قبل قليل، ردا على انتهاكات حزب الله المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارة على إرهابي من حزب الله في منطقة حانين جنوب لبنان"، إذ أدت إلى اغتيال شخص على الأقل.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الساري منذ نوفمبر 2024، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب استمرار احتلال تل أبيب لخمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

يُذكر أن إسرائيل اغتالت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال هجماتها على لبنان التي بدأتها في أكتوبر 2023، قبل أن تحولها إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.